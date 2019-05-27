أستون فيلا يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ديربي كاونتي

عاد أستون فيلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب ثلاث سنوات من الغياب، بفوزه 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بدوري الدرجة الثانية، والذي أقيم في ويمبلي اليوم الإثنين.

ووضع أنور الغازي وجون ماكين أستون فيلا في المقدمة بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل ديربي هدفًا في الدقيقة 81، لكن فريق المدرب دين سميث تماسك ليحقق الفوز والصعود.

ويعد نهائي جولة الترقي أغلى مباراة منفردة في عالم كرة القدم، حيث سيحصل فيلا على 170 مليون جنيه إسترليني (215.51 مليون دولار) في شكل ايرادات عقب الصعود.

وضمن نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الصعود لدوري الأضواء الموسم المقبل، عقب إنهائهما في المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.

افتتح غازي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس على الطائر إثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من أحمد المحمدي.

وضاعف ماكين الغلة في الدقيقة 59 بعد أن سدد الغازي كرة غيرت مسارها لترتفع داخل منطقة الجزاء، ورغم تقدم كيلي روس حارس ديربي عن مرماه، فإنه لم يتمكن من التقاط الكرة في ظل التحام مع ماكين الذي أسكن الكرة الشباك.

وعاد ديربي، الذي يدربه فرانك لامبارد القائد السابق لتشيلسي ومنتخب إنجلترا، إلى أجواء المباراة، عندما أطلق البديل جاك ماريوت تسديدة حوّلها واجهورن نحو الشباك قبل أن يمارس ديربي كاونتي الضغط في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من التسجيل ثانية.