ميركاتو الأندية الأوروبية.. عقبات في صفقة هازارد وراموس يشعل ريال مدريد.. ونبيل فقير يقترب من ليفربول

تتوالى الأنباء السيئة على نادي ريال مدريد الإسباني، بعد موسم كارثي على جميع الأصعدة محليًا وأوروبيًا، في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها مسؤولو النادي في تجديد دماء الفريق قبل بداية الموسم الجديد، مع المشكلات التي بدأت تظهر وتحدث انشقاقًا بين اللاعبين والإدارة؛ بسبب الصفقات الجديدة.

انشقاق راموس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أسباب الخلاف الشديد بين سيرجيو راموس وإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، ما أثار الشكوك حول استمرار قائد الميرينغي رفقة الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن راموس أبدى اعتراضه على سياسة التعاقدات الجديدة التي ينوي نادي ريال مدريد إبرامها في الموسم الجديد، وعلى رأسهم الفرنسيين بول بوغبا وكيليان مبابي والبلجيكي إدين هازارد والبرازيلي نيمار.

وأضافت الصحيفة، المقربة من إدارة الريال بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن راموس بعث رسالة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبدى خلالها رفضه التام للأجور السنوية المتوقع أن يحصل عليها هؤلاء اللاعبون، حال انضمامهم رسميًا إلى النادي الملكي.

ويحصل راموس على راتب سنوي صافي يبلغ 12 مليون يورو.

وأكدت ”ماركا“ أن راموس اعترض بشدة على حصول هؤلاء اللاعبين على أجور تبلغ ضعفي أو 3 أضعاف ما يحصل عليه راموس.

وتابعت: ”الموقف شديد الحساسية في ريال مدريد، لأن نيمار على سبيل المثال يحصل على 35 مليون يورو سنويًا في باريس سان جيرمان، ولا يمكن أن ينضم إلى ريال مدريد بمقابل أقل، وكذلك الحال بالنسبة لبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي“.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية اليوم السبت، إلى أن ناديي مانشستر يونايتد وليفربول يراقبان عن كثب الموقف النهائي لراموس في ريال مدريد تمهيدًا للتفاوض مع قائد الميرينغي.

وكانت تقارير أخرى قد أكدت رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في ضم راموس إلى يوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

أزمة هازارد

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن مطالب نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة البلجيكي إدين هازارد، تعقّد انتقال اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم السبت، إن مسؤولي تشيلسي يطلبون 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد إلى ريال مدريد.

وأشارت إلى أن إدارة الريال ترى أن قيمة هازارد لا تزيد على 100 مليون يورو، ما يعادل 88 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي فإن الفجوة بين طلبات تشيلسي ورؤية ريال مدريد لقيمة الصفقة تتسع بشدة حاليًا.

ومضت ”سكاي سبورتس“ تقول: ”تشيلسي لا يشعر بأي ضغط لبيع هازارد، خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2020، وبالتالي فإن عدم بيعه بنهاية الموسم الجاري يعني رحيله مجانًا العام المقبل“.

وكان هازارد قد أكد في تصريحات مطلع الشهر الجاري، أنه اتخذ قراره بالفعل فيما يتعلق بمستقبله، وأنه ينتظر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، أمام أرسنال الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة الأذربيجانية باكو، كي يعلن وجهته المقبلة، والتي من المتوقع أن تكون ريال مدريد.

فقير يقترب من ليفربول

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي يمكن أن يحقق هدفه أخيرًا بالتعاقد مع الفرنسي الدولي نبيل فقير نجم نادي ليون.

وأشارت صحيفة ”الديلي ستار“ إلى أن تصريحات رئيس نادي ليون جان ميشيل أولاس حول مصير فقير رفقة الفريق، تفتح الباب أمام ليفربول كي يحسم الصفقة لصالحه في سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد فقير رفقة ليون في منتصف عام 2020، وأشار أولاس إلى أن جميع الاحتمالات تصب في اتجاه بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، حتى لا يرحل مجانًا بنهاية الموسم المقبل.

وشارك نبيل فقير، 25 عامًا، في 39 مباراة هذا الموسم مع ليون، وأحرز 12 هدفًا، وصنع 9 أخرى.

وكان ليفربول قريبًا للغاية من ضم فقير في صيف 2018، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، إلا أن المفاوضات فشلت في المراحل الحاسمة للصفقة، بعد مخاوف تتعلق بمعاناة اللاعب من إصابة مزمنة في الركبة.

ويبحث الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول عن لاعب مميز في وسط الملعب؛ لتعويض رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى نادي برشلونة الإسباني، ولتخفيف الضغط على الثلاثي الهجومي الناري المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

سان جيرمان يجدد الثقة في توخيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت، أن مدربه الألماني توماس توخيل وقّع عقدًا جديدًا مع النادي، يستمر بمقتضاه رفقة بطل فرنسا حتى عام 2021.

وقال توخيل بعد توقيع العقد الجديد: ”أنا سعيد جدًا بتجديد العقد مع باريس سان جيرمان، وفخور كوني مستمرًا رفقة النادي، وسأظل ملتزمًا مع النادي الفرنسي“.

وأضاف بقوله: ”أشكر رئيس النادي وجميع المسؤولين على الثقة التي أظهروها بالنسبة لي ولباقي الجهاز المعاون، هذا من شأنه أن يعزز طموحات الجميع في تحقيق ما يصبوا إليه النادي“.

وتابع بقوله: ”أشعر بسعادة شديدة أيضًا لثقة الجماهير في شخصي، وأعدهم بأن الأفضل بالنسبة لباريس سان جيرمان لم يأتِ بعد“.

وتوّج توخيل ببطولة الدوري الفرنسي، ليغ 1، رفقة سان جيرمان هذا الموسم، ولكن الفريق فشل في عبور دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما خسر كأس فرنسا في المباراة النهائية أمام رين بركلات الترجيح.

مانشستر يونايتد يطارد دوناروما

قالت صحيفة ”كوريري ديلوسبورت“ الإيطالية إن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جادة مع نادي ميلان لضم حارسه الدولي دوناروما إلى ”أولد ترافورد“ في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي مانشستر يونايتد وضعوا التعاقد مع دوناروما بوصفه أولوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ضوء الشكوك الكبيرة المحيطة باستمرار الحارس الإسباني ديفيد دي خيا رفقة المانيو.

وينتهي عقد دي خيا، 28 عامًا، مع مانشستر يونايتد في منتصف عام 2020، ويرفض الحارس حتى الآن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق شبه مسدود.

وأكدت ”كويري ديلوسبورت“ أن مانشستر يونايتد رصد 50 إلى 55 مليون يورو لضم دوناروما إلى صفوفه.

بوكيتينو إلى يوفنتوس؟

قالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن نادي يوفنتوس يستطيع التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، دون أن يكون مضطرًا لدفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن عقد بوكيتينو مع توتنهام يتضمن بندًا بأن المدرب يستطيع الرحيل مجانًا، إذا نجح السبيرز في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل.

ويتضمن عقد بوكيتينو بندًا ينص على سداد 30 مليون يورو كشرط جزائي، حال رغبة المدرب في الرحيل قبل نهاية عقده مع النادي اللندني.