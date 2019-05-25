مانشستر سيتي يقدم عرضًا جديدًا لنجمه الألماني ليروي ساني

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن إدارة مانشستر سيتي فتحت باب المفاوضات مع النجم الألماني ليروي ساني، في محاولة لإقناعه بتجديد عقده.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن مسؤولي مانشستر سيتي سيلتقون بساني ومستشاريه الأسبوع الحالي، وسيقدمون له عرضًا جديدًا، يحصل بموجبه على 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

ويهدف مانشستر سيتي من المفاوضات مع ساني لقطع الطريق على نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي يسعى لإعادة اللاعب إلى الدوري الألماني، مع نهاية مسيرة نجميه فرانك ريبيري وآرين روبن.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي لن يفرط بساني لبايرن ميونخ بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، حال فشل مفاوضات تجديد العقد.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن مسؤولي مانشستر سيتي يشعرون بالغضب من أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ والرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيغه، بعد أن أدليا بتصريحات حول التعاقد مع ساني والتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر.

وكان ليروي ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي قاد مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح غوارديولا أنه يريد إبقاء ساني في تشكيلته، لكنه لن يقف في وجه الجناح الألماني إذا طلب الرحيل عن مانشستر سيتي، ما منح بايرن ميونخ الأمل في التعاقد مع ساني.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامين على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.