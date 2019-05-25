تصريحات رئيس ليون تفتح الباب أمام صفقة نادي ليفربول المؤجلة

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي يمكن أن يحقق هدفه أخيرًا بالتعاقد مع الفرنسي الدولي نبيل فقير نجم نادي ليون.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ إلى أن تصريحات رئيس نادي ليون جان ميشيل أولاس حول مصير ”فقير“ برفقة الفريق تفتح الباب أمام ليفربول كي يحسم الصفقة لصالحه في سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد ”فقير“ برفقة ليون في منتصف العام 2020، وأشار أولاس إلى أن جميع الاحتمالات تصب في اتجاه بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، حتى لا يرحل مجانًا بنهاية الموسم المقبل.

وشارك نبيل فقير، 25 عامًا، في 39 مباراة هذا الموسم مع ليون، وأحرز 12 هدفًا، وصنع 9 أخرى.

وكان ليفربول قريبًا للغاية من ضم ”فقير“ في صيف 2018، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، إلا أن المفاوضات فشلت في المراحل الحاسمة للصفقة، بعد مخاوف تتعلق بمعاناة اللاعب من إصابة مزمنة في الركبة.

ويبحث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن لاعب مميز في وسط الملعب لتعويض رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى نادي برشلونة الإسباني، ولتخفيف الضغط عن الثلاثي الهجومي الناري المكون من: المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويستعد ليفربول حاليًا لموقعة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد.