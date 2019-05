استبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل في إنجلترا.. تعرف على المرشحين (صورة)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، ”PFA“، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت الجماهير.

ولم تشهد القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، رغم أن كلًا منهما سجل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وحصلا على جائزة هداف المسابقة، مع ساديو ماني لاعب ليفربول.

وتواجد في القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، وهم: الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإنجليزي رحيم سترلينغ، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، في حين تواجد لاعبان من ليفربول الوصيف، وهما: الهولندي فيرجيل فان ديك، والسنغالي ساديو ماني، كما تواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.

يشار إلى أن فيرجيل فان ديك نال جائزة لاعب الموسم، المقدمة من الرابطة، ويشار أيضًا إلى أن محمد صلاح فاز بالجائزتين، الموسم الماضي، لكنه لم يرشح لهما الموسم المنصرم.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ناديه ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، السبت المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

