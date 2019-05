إيفرتون يضم الحارس يوناس لوسل من هيديرسفيلد تاون

قال إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه سيضم حارس المرمى يوناس لوسل لمدة 3 سنوات بعد انتهاء عقده مع هيديرسفيلد تاون الذي هبط للدرجة الثانية.

وينتهي عقد لوسل مع هيديرسفيلد تاون بنهاية الشهر المقبل، وبعدها سينتقل الحارس البالغ عمره 30 عامًا إلى جوديسون بارك، في صفقة انتقال مجاني بعد التوقيع على عقد مبدئي.

وشارك حارس الدنمارك، الذي انضم إلى هيديرسفيلد تاون قادمًا من ماينتس في موسم 2017/2018، في 31 مباراة بالدوري الموسم المنقضي، لكن فريقه تذيل الترتيب.

وسينافس لوسل مع الحارس الأول لمنتخب إنجلترا جوردان بيكفورد من أجل مكان في تشكيلة إيفرتون الأساسية.

???? | @JonasLoessl will join #EFC on 1 July, signing a three-year contract until the end of June 2022!

— Everton (@Everton) May 24, 2019