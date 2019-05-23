نادٍ إنجليزي يقدم عرضًا لآرين روبن.. تعرّف عليه

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الهولندي المخضرم آرين روبن تلقى عرضًا للعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن ليستر سيتي يريد إعادة روبن إلى الدوري الإنجليزي، بعد نهاية مسيرة اللاعب في بايرن ميونخ، عقب 10 مواسم مميزة مع النادي الألماني.

وأشارت ”صن“ إلى أن روبن يتلقى عروضًا من دوريات مختلفة، لكن المتوقع رؤيته يلعب في الصين أو الدوري الأمريكي قبل اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

خاض روبن، البالغ من العمر 35 عامًا، تجربة سابقة ناجحة في الدوري الإنجليزي، حيث لعب 3 مواسم في تشيلسي، وحقق مع البلوز لقب الدوري الإنجليزي مرتين، قبل أن ينتقل منه إلى ريال مدريد العام 2009، ومنه إلى بايرن ميونخ.

ولعب روبن 308 مباريات مع بايرن ميونخ، سجل فيها 144 هدفًا، وصنع 101، في حين لعب 106 مباريات مع تشيلسي، سجل فيها 19 هدفًا، وصنع 22، ومع ريال مدريد شارك روبن في 65 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 14.

ويملك روبن لقبًا في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، ولقبين في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في الدوري الإسباني، و8 ألقاب في الدوري الألماني، ولقبًا في كأس العالم للأندية، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، وغيرها من البطولات في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وهولندا.