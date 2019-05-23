رسائل سالا تكشف مفاجأة.. إيميليانو أُجبر على الرحيل

لا تزال قضية مصرع المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا لم تكشف جميع جوانبها إلى الآن، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على سقوط طائرته في القنال الإنجليزي.

وكان سالا، انتقل من نادي نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو، واستقل الطائرة للانضمام إلى فريقه الجديد، ولكن الطائرة تحطمت في ظروف غامضة، ولقي سالا مصرعه في الحادث.

ونشرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية تقريراً من تحقيق استقصائي تليفزيوني، كشف أن سالا لم يكن يريد الرحيل من نادي نانت إلى كارديف سيتي.

وقالت الصحيفة إن تسجيلات صوتية بين سالا وأحد أصدقائه المقربين، أكدت أن المهاجم الأرجنتيني، لم يكن يريد ترك ناديه نانت الفرنسي، وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن سالا، قوله في التسجيلات الصوتية: ”مدير أعمالي اتصل بي، وأبلغني أنه تلقى اتصالاً من فرانك كايتا نجل مالك نادي نانت، وأبلغه أن النادي يريد بيعي إلى كارديف سيتي، لأن هناك عرضًا ماليًّا مغريًا من النادي الإنجليزي“.

وتابع سالا: ”دخل نادي نانت في مفاوضات جادة مع كارديف من أجل زيادة المقابل المعروض في الصفقة، بالتأكيد فإن مسؤولي نانت لا يريدون استمراري برفقة الفريق، ويرغبون في تحقيق أكبر مكسب مادي من بيعي“.

وأضاف سالا: ”من المؤكد أنه عرض جيد، ولكن من وجهة النظر الكروية فإنه ليس كذلك بالنسبة لي، ولكن لا مفر، هم يريدون بيعي ويحاولون بشتى الطرق أن أرحل إلى هناك.. بالنسبة لي لا أخشى شيئاً، لأنني اعتدت على القتال في مشواري الكروي، ولكن أرجو أن يعثر مدير أعمالي على عرض أفضل قبل غلق فترة الانتقالات“.