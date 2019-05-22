ساري: فوز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي سيكلل موسمًا رائعًا

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن الفوز على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم الأسبوع المقبل سيكلل موسمًا رائعًا للفريق رغم التكهنات حول مستقبله.

وتعرض المدرب الإيطالي لانتقادات حادة من جماهير ستامفورد بريدج في موسمه الأول لكنه قاد تشيلسي لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي ويرى مدرب نابولي السابق أن فريقه يستحق اللقب.

وأبلغ ساري الصحفيين قبل مواجهة آرسنال في باكو عاصمة أذربيجان يوم الأربعاء المقبل ”اعتقد أننا خضنا موسمًا جيدًا رغم المشاكل الكثيرة، خسرنا مباراتين أو ثلاث مباريات على نحو سيىء لكن الموسم كان جيدًا في النهاية“.

وأضاف ”وصلنا إلى نهائي الدوري الأوروبي لذا نعتبر الموسم جيدًا وإذا حققنا اللقب سيكون موسمًا رائعًا“.

وتجنب ساري، الذي يتبقى عامان في عقده، الحديث عن فرص استمراره مع تشيلسي في الموسم المقبل قائلًا إن مواجهة آرسنال هي مستقبله.

وقال إنه سيلتقي مع ملاك النادي بعد النهائي لكنه يرفض تقييمه على أساس النتيجة فقط سواء فاز تشيلسي أو خسر من آرسنال.

وتابع ”إذا كان الأمر هكذا أود الرحيل فورًا لأنه لا يمكن بعد عشرة أشهر من العمل أن تقيّم كل شيء في 90 دقيقة.

”إما أن تكون سعيدًا بعملي أو غير سعيد“.

وتوقع ساري لحاق لاعب الوسط نغولو كانتي بالنهائي بعد عودته للتدريبات عقب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن المدافع أنطونيو روديجر لن يكون جاهزًا.

ويفتقد تشيلسي جهود لاعب وسط إنجلترا روبن لوفتوس-تشيك بعد إصابته في وتر العرقوب خلال مباراة ودية الأسبوع الماضي.

ورد ساري على توقعات خوض صانع اللعب إيدين هازارد مباراته الأخيرة مع تشيلسي قبل انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وقال ساري: ”أود أن نحترم قراره لكن لا أعرف ما سيحدث، أتمنى أن يبقى معنا لكن يجب أن نستعد لأي قرار مختلف“.