توتنهام يدخل سباق ضم سيبايوس من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية على دخول توتنهام في سباق لضم داني سيبايوس، لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن توتنهام مستعد لتقديم عرض يتراوح بين 40 و50 مليون يورو، لضم سيبايوس في الصيف.
وينضم السبيرز إلى الصراع الشرس لضم سيبايوس، الذي جذب أنظار آرسنال ويوفنتوس لضمه خلال الفترة الماضية.
وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، أن سيبايوس لن يستمر ضمن صفوف ريال مدريد، حيث خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للميرنغي.
وغاب سيبايوس عن المباراة الأخيرة لريال مدريد في الموسم ضد ريال بيتيس، لأنه عانى من حمل زائد في عضلات الفخذ الأيمن، ففقد فرصته الأخيرة في توديع جماهير الميرنغي.