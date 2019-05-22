هل ينهي توني كروس ”العملية بوغبا“ في ريال مدريد؟

قالت صحيفة ”آس“ إن تجديد عقد الألماني توني كروس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، سيكون له تأثير مباشر على صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن ريال مدريد، أمس الأول، تجديد عقد كروس حتى الـ 30 من يونيو عام 2023، لينهي بذلك التقارير التي أشارت إلى احتمال رحيل اللاعب عن الميرينغي بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الريال في التعاقد مع بوغبا ولاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي كريستيان إريكسين.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء: ”تجديد عقد كروس، وزيادة راتبه، يمكن أن يكون له عواقب على العملية بوغبا في ريال مدريد، الذي لن يسعى نحو إتمام صفقة بوغبا المعقدة نسبياً هذا الصيف، وربما يضعها في خططه المستقبلية لما بعد الميركاتو الصيفي“.

وأشارت إلى أن بوغبا يمثل رغبة شخصية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث يضعه زيزو بوصفه إحدى ركائز خطته الحالية في الريال، مؤكدة أن زيدان يضع مواطنه المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، بوصفه الصفقة الأهم للميرينغي، حتى وإن تم وضعها في مقارنة مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد أن المطالب المالية لنادي مانشستر يونايتد في صفقة بوغبا، والتي تتراوح في حدود الـ170 مليون يورو لبيع اللاعب، تجبر ريال مدريد على تأجيل الصفقة حاليًّا، والتحرك نحو ضم إريكسين، الذي ينتهي عقده برفقة السبيرز في منتصف العام المقبل.