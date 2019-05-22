دي خيا يضع مانشستر يونايتد في أزمة ويقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا أخبر إدارة فريقه بعدم رغبته في تمديد عقده المنتهي صيف 2020، وهو ما يجبر إدارة الفريق على بيعه في الصيف المقبل للاستفادة منه ماليًّا.

ورفضت إدارة يونايتد منح اللاعب راتبًا أسبوعيًّا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وقدمت عرضًا أقل، لكن وكلاء اللاعب رفضوا العرض الأخير.

ويفرض قرار الحارس الدولي الإسباني على إدارة مانشستر بيع الحارس ويرغب باريس سان جيرمان الفرنسي في ضمه ومستعد لتقديم عرض يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني رغم بقاء موسم واحد في عقده.

كما أبدى الفريق الفرنسي استعداده لدفع الراتب الذي يطلبه الحارس الإسباني.

وحسب الصحيفة البريطانية، فالمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يشعر بخيبة أمل من قرار الحارس الدولي الإسباني، خصوصًا أنه كان يأمل في بقائه وتكوين الفريق من جديد بضم صفقات جيدة وخروج عدة لاعبين للعودة للمنافسة.

وأصبح الفريق الإنجليزي مطالبًا بالبحث عن حارس جديد وسيبقى الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو في الفريق، لكن الأنظار تتجه إلى حارس برشلونة الهولندي سيليسن وحارس ريال مدريد الكوستاريكي كيلور نافاس.