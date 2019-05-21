سكاي سبورتس: بيتر تشيك سيتولى منصب مدير الكرة في تشيلسي الإنجليزي

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، أن التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال الإنجليزي، سيتولى منصب مدير الكرة بناديه السابق تشيلسي، وذلك بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان الحارس التشيكي أعلن في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لينهي مسيرة كروية طويلة دامت لأكثر من 18 عامًا لعب خلالها لأندية سلافيا براج التشيكي ورين الفرنسي وتشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

وظل تشيلسي بدون مدير كرة منذ استقالة مايكل إيمينالو في نوفمبر من عام 2017، حيث تولت الروسية مارينا جرانوفيسكايا معظم المهام الإدارية في النادي بعد رحيله.

ولم تكشف الشبكة البريطانية عن المهام التي سيكلف بها الحارس التشيكي في تشيلسي، لكنها ذكرت أنه سيكون له دور في سد الفجوة بين مجلس الإدارة ومدير النادي.

وسيخوض تشيك، البالغ 36 عامًا، مباراته الأخيرة في عالم كرة القدم مع آرسنال أمام تشيلسي يوم 29 من الشهر الجاري، حينما يلعب الفريقان في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، والذي يقام في مدينة باكو عاصمة أذربيغان.