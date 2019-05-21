أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: رونالدينيو في متحف البرازيل.. وليفربول يعلن جاهزية فرمينيو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم، أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

جيرو يمدد عقده مع تشيلسي

نشر أوليفيه جيرو، لاعب تشيلسي، صورة له أثناء توقيع عقده الجديد مع ناديه، وكتب أعلى الصورة:“مسرور لتمديد مغامرتي الزرقاء“.

ليفربول يعلن جاهزية فرمينيو

حرص نادي ليفربول على إعلان جاهزية لاعبه فرمينيو لنهائي دوري الأبطال أمام توتنهام، حيث نشر صورة للاعب مكتوبًا فوقها:“تدرب روبرتو فيرمينو، اليوم، إلى جانب زملائه في الفريق بعد إجهاد عضلي استبعده من المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي“.

مختاريان يعلن غيابه عن نهائي الدوري الأوروبي

أعلن مختاريان، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، غيابه عن المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، والذي تجمعه بنادي تشيلسي الإنجليزي لأسباب أمنية، كما أعلن ناديه، وكتب مختاريان على“تويتر“:“بعد النظر في جميع الخيارات الحالية، كان علينا اتخاذ قرار صعب بالنسبة لي بعدم السفر مع الفريق إلى النهائي ضد تشيلسي“.

تشيلسي يتحدى

أعلن نادي تشيلسي التحدي قبل اللقاء المهم الذي سيجمعه بنادي آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروربي، ونشر صورة لتتويج الفريق في السابق، وكتب أعلى الصورة:“الخروج بالطريقة الوحيدة التي يعرفها مع الكأس!“.

رونالدينيو في متحف البرازيل

نشر رونالدنيو، لاعب نادي برشلونة السابق، صور كارتونية خاصة به، وكتب أعلى الصور:“حان الوقت لتقديم معرض فرجمينيتوس جاوتشو بواسطة صديقي كماليو في الملصق بين 22 مايو و9 يونيو، في متحف برازيليرو دو فيوتيبول، وفي الحادي والعشرين، سأخلّد خطواتي في متحف البرازيل لكرة القدم، وأنا فخور جدًا“.

ماتيو كوفيتش يعلن عودته إلى التدريبات

أعلن ماتيو كوفيتش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، عودته إلى التدريبات الجماعية للبلوز، حيث نشر اللاعب صورة له في أحد التدريبات، وكتب اللاعب أعلى الصورة كلمة: ”عائد“، ويستعد الفريق لخوض غمار نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال.

فلورين توفين

أعرب الفرنسي فلورين توفين، لاعب نادي مارسيليا، عن سعادته بانضمامه لصفوف منتخب الديوك، حيث كتب عبر ”تويتر“:“دائمًا فخر كبير بالنسبة لي الانضمام لصفوف المنتخب الفرنسي“.

بنزيما.. تستمر القصة

نشر كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له في أحد محال الملابس الرياضية الشهيرة، وكتب:“بنزيما وتستمر القصة“، كإشارة لتمسكه بالاستمرار مع شركة الملابس الرياضية أديدس.

صيام بن يوسف يعتزل اللعب الدولي

أعلن اللاعب التونسي، صيام بن يوسف اعتزال اللعب الدولي، معربًا عن رضاه بما قدمه، وكتب:“لقد كان تمثيل بلدي شرفًا وفخرًا كبيرًا لي، وسأعود لاحقًا للأسباب التي دفعتني لاتخاذ هذا القرار“.

محمد عواد

هاجم محمد عواد، حارس مرمى نادي الإسماعيلي، أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، وحمّله مسؤولية استبعاده من القائمة المنضمة لصفوف المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.