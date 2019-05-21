مانشستر يونايتد يعلن السعر النهائي لبيع بوغبا

كشفت تقارير صحفية موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من بيع نجمه الفرنسي بول بوغبا، بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال موقع ”توتو ميركاتو“ الإيطالي إن مانشستر يونايتد أعلن أنه لن يبيع بوغبا بأقل من 160 مليون يورو، مما يمثل رقمًا تعجيزيًا بالنسبة للأندية الراغبة في ضم اللاعب، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وأشار، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في التفريط في بوغبا، بوصفه أحد نجوم الفريق، ولكنها في نفس الوقت فتحت الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب، ولكن بمقابل مادي كبير.

وأكد ”توتو ميركاتو“ أن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، طالب إدارة النادي بعدم التفريط في بوغبا، إلا أن الإدارة يبدو أنها تريد ”إمساك العصا من المنتصف“، بفتح الباب أمام رحيل بوغبا ولكن بمقابل مادي ضخم، يعزز ميزانية النادي من جهة، أو يمنع إتمام الصفقة من جهة أخرى.

وأضاف: ”المقابل الذي طلبه مانشستر يونايتد ربما يدفع بوغبا إلى التقدم بطلب للرحيل عن أولد ترافورد، من أجل تعزيز موقفه وإجبار إدارة النادي الإنجليزي على خفض قيمة الصفقة“.

وأبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رغبته الشديدة في ضم بوغبا إلى النادي الملكي، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو يوفنتوس تطلعهم إلى استعادة لاعبهم السابق إلى صفوف البيانكونيري.