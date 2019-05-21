تشيلسي يمدد عقد مهاجمه جيرو حتى 2020

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تمديد عقد لاعب كرة القدم الفرنسي أوليفيه جيرو لعام إضافي.

وقال نادي تشيلسي في بيان رسمي: ”جيرو يمدد عقده مع تشيلسي حتى عام واحد إضافي“، دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بتمديد التعاقد.

بذلك، يستمر جيرو في صفوف تشيلسي حتى يونيو/ حزيران 2020.

وفي تصريح لموقع النادي، قال جيرو (32 عامًا)، ”أردت بالفعل البقاء مع الفريق لعام آخر، أشعر منذ البداية بأنني جزء من الفريق ومن عائلة تشيلسي، وأتمنى تحقيق مزيد من البطولات معه“.

وخاض جيرو 62 مباراة منذ قدومه، سجل خلالها 17 هدفًا، منها 10 أهداف الموسم الحالي في الدوري الأوروبي.