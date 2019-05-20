بسبب الشرط الجزائي.. أتلتيكو مدريد مهدد بفقدان لاعب مهم لصالح مانشستر يونايتد

أصبح أتلتيكو مدريد مهددًا بفقدان عدة لاعبين بسبب الشرط الجزائي في عقودهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اهتمام فرق أوروبية كبرى بخدمات عدة لاعبين في صفوفه.

ودفع بايرن ميونخ الشرط الجزائي في عقد الفرنسي لوكاس هيرنانديز وأعلن غريزمان الرحيل، وسيدفع الفريق الراغب في خدماته 120 مليون يورو، كما تستعد عدة فرق لدفع الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني رودري، وحسب تقارير إعلامية بريطانية فمانشستر يونايتد مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد الغاني توماس بارتي البالغ 50 مليون يورو.

ويرغب النرويجي أولي جونار سولشاير في تعويض رحيل الإسباني هيريرا الذي انتهى عقده، ووضع النجم الغاني ضمن خططه خصوصًا أن مبلغ الشرط الجزائي في عقده يعتبر مقبولًا.

ويعتبر النجم الغاني البالغ من العمر 25 سنة سادس أكثر لاعب مشاركة في الموسم الحالي في أتلتيكو مدريد بواقع 2723 دقيقة، ولا يرغب المدرب الأرجنتيني في رحيله.

وسيجد مانشستر يونايتد منافسة قوية في ظل اهتمام إنتر ميلان وأرسنال بخدمات اللاعب الغاني، كما سيحاول أتلتيكو مدريد الحفاظ على الدولي الغاني لكونه مهددًا برحيل نجم وسطه الدولي الإسباني رودري.