مانشستر سيتي يقدم عقدًا جديدًا لبيب غوارديولا

كشفت صحيفة “ ذا صن “ عن تقديم إدارة مانشستر سيتي عرضًا ضخمًا لمدربها الإسباني بيب غوارديولا للبقاء في الفريق حتى صيف 2024 مقابل راتب خيالي يصل ل20 مليون جنيه إسترليني في السنة وهو ما يعني تلقيه مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في عقده الجديد.

وينتهي العقد الحالي للمدرب الإسباني صيف 2021 وعبر سابقًا عن عدم اهتمامه بعروض تناقلتها الصحف العالمية خصوصًا من يوفنتوس الإيطالي وأكد رغبته في البقاء في النادي الإنجليزي.

وتسلم غوارديولا مهامه في الفريق الإنجليزي صيف 2016 وأنهى موسمه الثالث بإنجاز تاريخي بعد الفوز بالثلاثية المحلية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي كما فاز في بداية الموسم بلقب الدرع الخيرية.

وفشل مانشستر سيتي في الذهاب أكثر من ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا حيث خرج هذا الموسم على يد توتنهام بعد لقاء مثير في الإياب على ملعب الاتحاد.