نادي ليفربول يرفض الاستسلام في صفقة نجم ريال مدريد

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يرفض الاستسلام في صفقة ماركو أسينسيو، نجم نادي ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن كلوب لم يرفع الراية البيضاء في صفقة أسينسيو، ويرغب في ضم اللاعب إلى صفوف الريدز، مهما كانت القيمة المادية، رغم رفض رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز لعرض سابق من ليفربول لضم اللاعب الشاب مقابل 180 مليون يورو، وذلك بعد نهاية الموسم الماضي.

وأكدت أن كلوب سيحاول مرة أخرى بنهاية الموسم الجاري، للتعاقد مع أسينسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، حيث يرى في اللاعب مميزات كبيرة، من بينها السرعة واختراق دفاعات المنافسين، والقدرة على التسديد بعيد المدى، وهي النقطة التي يفتقدها هجوم الريدز بشدة.

ويعاني ليفربول من نقص الخيارات البديلة للثلاثي الهجومي الناري محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد رفض جميع العروض المقدمة إلى أسينسيو، الذي يمتد عقده إلى منتصف عام 2023، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو.

وشارك أسينسيو هذا الموسم في 42 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف، وصنع 7 آخرين، علمًا بأنه لعب 28 مباراة في الدوري الإسباني، الليغا، وسجّل خلالها هدفًا واحدًا فقط، في حين أحرز هدفين في دوري أبطال أوروبا، و3 أهداف في بطولة كأس الملك.