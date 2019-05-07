دي ليخت يرفض عرضًا ضخمًا من مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ميرور البريطانية إن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت رفض عرضًا ضخمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل.

وبحسب ميرور، فإن يونايتد عرض على أياكس 70,25 مليون يورو لإنهاء الصفقة.

كما عرض يونايتد على دي ليخت عقدًا لمدة 5 سنوات براتب 15,2 مليون يورو في الموسم الواحد.

ورفض مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت، العرض بناء على طلب اللاعب الذي أشارت تقارير عديدة إلى أن برشلونة يعتبر رغبته الأولى.

وبحسب صحيفة كالتسيو ميركاتو، فإن مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس، أكد لفابيو باراتيسي المدير الرياضي في يوفنتوس، أن دي ليخت سوف يذهب إلى برشلونة مقابل 80 مليون يورو.

إلى ذلك، قال آشلي يانغ، قائد مانشستر يونايتد، إن ناديه يجب أن يتطلع إلى إحراز الألقاب وليس مجرد إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأخفق يونايتد في محاولته لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالتعادل 1-1 مع هدرسفيلد تاون، الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، يوم الأحد الماضي، ولن يكون بوسع بطل إنجلترا 20 مرة تحقيق أفضل من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال يانغ لموقع النادي على الإنترنت ”لقد قلت على مدار سنوات إن نادينا يجب أن يتحدث عن إحراز الألقاب وحصد البطولات“.

”فعلنا ذلك على مدار السنوات، وبالنسبة لنادٍ بحجم نادينا فإن الحديث عن إنهاء الموسم في المربع الذهبي هو شيء محبط في حد ذاته“.

وبدا أن أولي جونار سولشاير سيقود يونايتد إلى المربع الذهبي بعد تعيينه بشكل مؤقت في ديسمبر كانون الأول، لكن الفريق بدأ في التراجع بعد تعيينه بعقد دائم في مارس آذار الماضي.

وخسر يونايتد أربع مرات في آخر ست مباريات بالدوري، لتتوقف آماله على باقي المنافسين، لكن تشيلسي ضمن التأهل إلى المربع الذهبي وبات توتنهام هوتسبير على أعتاب ذلك أيضًا.

ويستضيف يونايتد منافسه كارديف سيتي بالجولة الأخيرة يوم الأحد.