ماذا قال سيرجيو أغويرو لكومباني بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي؟ (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي لقطة طريفة بين النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو وفيسنت كومباني بعد الفوز 1/0 على ليستر سيتي في ختام مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

ويظهر في مقطع الفيديو أغويرو وهو يقول لكومباني: ”قلت لك لا تسدد. مرر لي“، رغم أن هدف كومباني جاء من تسديدة مذهلة في الدقيقة 70، ليمنح مانشستر سيتي 3 نقاط ثمينة ويعيده إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفشل مانشستر سيتي في اختراق حصون ليستر سيتي، لتزداد المباراة صعوبة على مانشستر سيتي، قبل أن ينقذ كومباني الفريق.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 95 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي تراجع إلى المركز الثاني، مع تبقي جولة وحيدة على نهاية المسابقة، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 51 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب مانشستر سيتي مع برايتون، وليفربول مع وولفرهامبتون، في آخر جولات الدوري الإنجليزي يوم 12 مايو.