ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي ونهاية الجولة 37 (صورة)

حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا بنتيجة 1/0 على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الإثنين، في ختام مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع البلجيكي فيسنت كومباني في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 95 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من ليفربول، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 94 نقطة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث وقد حصد 71 نقطة، ثم توتنهام رابعًا ويملك 70 نقطة.

ويقبع آرسنال في المركز الخامس، بعدما حصد 67 نقطة، مقابل 66 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الـ37:

1. مانشستر سيتي، 95 نقطة.

2. ليفربول، 94 نقطة.

3. تشيلسي، 71 نقطة.

4. توتنهام، 70 نقطة.

5. آرسنال، 67 نقطة.

6. مانشستر يونايتد، 66 نقطة.

وفي الجولة الأخيرة يلعب مانشستر سيتي مع برايتون، وليفربول مع وولفرهامبتون، وتشيلسي مع ليستر سيتي، وتوتنهام مع إيفرتون، وآرسنال مع بيرنلي، ومانشستر يونايتد مع كارديف سيتي.