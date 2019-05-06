كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر سيتي مهمة صعبة أمام ضيفه ليستر سيتي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز على حساب ليستر لقطع خطوة أكبر نحو تحقيق لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وهو الهدف الذي يبحث عنه المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح صدام مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الإثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”الاتحاد“ في مدينة مانشستر.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 92 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ويبحث عن استعادة الصدارة من خلال الفوز على ليستر.

ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 51 نقطة، وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

مانشستر سيتي وخطوة البريمييرليغ

يسعى مانشستر سيتي لاستعادة الصدارة من جديد بالفوز على ليستر سيتي والثأر من هزيمته في الدور الأول، وأعطى المدرب بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي الثقة للاعبيه وطالبهم بحسم الفوز والاقتراب من التتويج مؤكدًا أن ليفربول يقدم موسمًا كبيرًا.

ويفتقد السيتي خدمات لاعبه كيفين دي بروين للإصابة، ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-1-4-1 بوجود الحارس إديرسون وأمامه الرباعي إيمريك لابورت وجون ستونز وكايل وولكر وأولكساندر زيتشينكو للدفاع وإلكاي غوندوغان كلاعب ارتكاز وأمامه الرباعي بيرناردو سيلفا ودافيد سيلفا ورحيم سترلينغ وليروي ساني مع المهاجم سيرجيو أغويرو.

ليستر سيتي وهدية ليفربول

يبحث ليفربول عن هدية غالية من ليستر سيتي الذي يقود المدرب السابق للريدز الإيرلندي برندان رودجرز، وخاصة أن ليستر تحسنت نتائجه بشكل كبير وهزم آرسنال بثلاثية دون رد.

ويغيب دانيال أمارتي عن صفوف ليستر سيتي، ويعتمد رودجرز على طريقة 4-5-1 بوجود الحارس كاسبر شمايكل وأمامه هاري ماجوير وجوني إيفانز وريكاردو بيريرا وبن تشيلويل للدفاع.

ويقود خط الوسط ويلفريد نديندي ويوري تيليمانس وحمزة تشودري ومارك ألبريتون وجيمس ماديسون مع المهاجم جيمي فاردي.

وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لإرم نيوز أن ليستر لن يكون لقمة سائغة بالنسبة للسيتي، لأن ليستر تحسن مع رودجرز كما أنه سيكون باحثًا عن تقديم عرض قوي ويلعب مباراة ممتعة.

وأضاف: ”السيتي لديه دوافع قوية من أجل الفوز والاقتراب من التتويج بلقب الدوري باستعادة الصدارة ليبقى الحسم بالجولة الأخيرة“.