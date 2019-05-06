هندرسون: ليفربول يأمل في حدوث معجزة في مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

قال جوردان هندرسون، إن لاعبي ليفربول سيتابعون مباراة الغريم مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي، وهم يأملون في حدوث معجزة تمنحهم التفوق في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقدم الفريق القادم من مرسيسايد، والذي نال آخر ألقابه وعددها 18 في الدوري الإنجليزي عام 1990، بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب. وسبق ليفربول المتصدر غريمه في خوض مباراته ضمن هذه الجولة.

وسيعني فوز أو تعادل ليستر، الذي فاز على حامل اللقب قبل تولي بريندان رودجرز منصب المدرب في وقت سابق هذا الموسم، أن مصير ليفربول سيصبح في يديه قبل الجولة الاخيرة للدوري الإنجليزي هذا الموسم عندما يواجه ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد المقبل.

وقال هندرسون للصحفيين: ”اللاعبون سيشاهدون مباراة اليوم الاثنين وهم يدعون أملاً في حدوث معجزة.

”أنا واثق من أن ليستر وهو فريق عظيم سيقدم كل ما لديه. هل سأبعث برسالة نصية لبريندان؟ لا.. ربما. سأفكر في الأمر (إذا فاز الفريق).

”سيتي فريق عظيم ونحن كذلك أيضًا. من سيحقق اللقب سيكون هو الأحق به. لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. لا يمكن أن نشعر بأي قدر من الأسى.

”سيكون موعدنا بعدها مع آخر مباراة ونحن بحاجة لأن ننهيها عند أعلى مستوى على استاد أنفيلد وندعو أن يحدث شيء.. لنقل معجزة“.

وتراجعت آمال ليفربول في الفوز بالثنائية الأسبوع الماضي، عندما خسر أمام برشلونة 3-صفر في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون، إنه سيستقي الإيجابيات من أداء الفريق في نو كامب قبل خوض لقاء الإياب على استاد أنفيلد.

وأضاف لاعب وسط إنجلترا: ”لسنا أغبياء. نعرف أنها مهمة ضخمة وأنا متأكد أن الجميع يتوقع عبور برشلونة.

”سيكون الأمر صعبًا يوم الثلاثاء ويجب أن نؤدي على قدر استطاعتنا“.