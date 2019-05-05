ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وبرايتون (صورة)

افتتح بيير إيمريك أوباميانغ التسجيل لناديه آرسنال في المباراة التي تجمعه مع برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أوباميانغ في الدقيقة التاسعة، من ركلة جزاء، ليرفع المهاجم الغابوني رصيده إلى 20 هدفًا على لائحة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، مقابل 20 لكل من سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني لاعب ليفربول، وأوباميانغ لاعب آرسنال.

وفي المركز الثالث يأتي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وله 18 هدفًا، وسجل كل من هاري كين لاعب توتنهام، ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي 17 هدفًا في المركز الرابع.

في حين سجل إدين هازارد لاعب تشيلسي 16 هدفًا في المركز الخامس عشر.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا،

2. ساديو ماني (ليفربول)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، إيمريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهم 20 هدفًا.

3. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 18 هدفًا.

4. هاري كين (توتنهام)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 17 هدفًا.

5. إدين هازارد، تشيلسي، 16 هدفًا.