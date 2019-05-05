ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي وتعادل مانشستر يونايتد (صورة)

حقق نادي تشيلسي فوزًا ثمينًا بنتيجة 3/0 على واتفورد، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع هيديرسفيلد تاون.

ويملك نادي ليفربول 94 نقطة من 37 مباراة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني وفي جعبته 92 نقطة، ولعب 36 مباراة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث وقد حصد 71 نقطة من 37 مباراة، ثم توتنهام رابعًا ويملك 70 نقطة من 37.

ويقبع آرسنال في المركز الخامس، بعدما حصد 66 نقطة من 36 مباراة، مقابل 66 نقطة لمانشستر يونايتد من 37 مباراة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1. ليفربول، 94 نقطة، من 37 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 92 نقطة (36 مباراة).

3. تشيلسي، 71 نقطة (37 مباراة).

4. توتنهام، 70 نقطة، (37 مباراة).

5. آرسنال، 66 نقطة، (36 مباراة).

6. مانشستر يونايتد، 66 نقطة (37 مباراة).