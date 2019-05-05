اتحاد الكرة المصري يطلب تقريرًا طبيًا بشأن إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل

طالب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجهاز الفني للمنتخب المصري بفتح قناة اتصال دائمة مع نجم مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابته القوية، في مباراة فريقه ضد نيوكاسل، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

وذكر اتحاد الكرة حسب بيان رسمي، اليوم الأحد، أن طلب أبو ريدة جاء من أجل معرفة حالة اللاعب، وطمأنة جماهير الكرة المصرية، وضرورة مده بالدعم المعنوي المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

أبو ريدة يتابع محمد صلاح .. وتقرير طبي عن حالته. pic.twitter.com/HGJL9bpsdh — EFA.eg (@EFA) May 5, 2019

كما طلب أبو ريدة من محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب المصري، تقديم التقرير الطبي بشأن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول.

وتعرض صلاح لإصابة في الرأس خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على مضيفه نيوكاسل 3-2، أمس السبت، واضطر على إثرها لمغادرة الملعب على محفة.