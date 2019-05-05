تقارير: مانشستر سيتي يتدخل بقوة أمام برشلونة لحسم صفقة دي ليخت

كشفت تقارير صحفية، على أن نادي مانشستر سيتي دخل بقوة في صفقة ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، لضمه لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ستار“ في خبر حصري لها، فإن مان سيتي دخل ”رأسًا برأس“ مع برشلونة بتقديمه 65 مليون جنيه إسترليني مُقابل ضم دي ليخت.

وأوضحت الصحيفة، أن المدير الفني للفريق بيب غوارديولا طلب ضم دي ليخت لدعم صفوف الفريق في الميركاتو المقبل.

وكان ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، قد نفى مؤخرًا أي اتفاق للانتقال لصفوف برشلونة الصيف القادم، واللحاق بزميله فرينكي دي يونغ.

البارسا كان قد أعلن ضم دي يونغ، ويسعى حاليًا للفوز بتوقيع زميله المدافع رغم وجود منافسة شرسة من عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا، وأبرزها يوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وحين سُئل من أحد الصحفيين بشأن إن كان سيُعلن شيئًا يخص انتقاله للبارسا، قال دي ليخت: ”إعلان؟ لا يوجد شيء ليُعلن“.

مسيرة النجم الذي تجاوز مرحلة النجم الواعد على الرغم من أنه يبلغ 19 عامًا فقط، تشير إلى أنه سيكون المدافع الأفضل في العالم قريبًا، ولن يتفوق على الهولندي فان دايك سوى مواطنه الصغير دي ليخت، فقد ظفر بجائزة الجولدن بوي، ليصبح المدافع الوحيد في التاريخ الذي ينال هذه الجائزة، والتي عادة ما تذهب إلى المواهب الشابة من نجوم وسط الملعب، أو الهجوم، إلا أن الهولندي الموهوب فرض واقعًا جديدًا، جعل الجميع يعترفون بموهبة اللاعب المدافع، كما أصبح دي ليخت أصغر قائد لفريق في إقصائيات دوري الأبطال، وذلك خلال مواجهة أياكس مع ريال مدريد، وعاد ونال نفس الشرف في الدور قبل النهائي في مواجهة توتنهام.