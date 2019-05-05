التركي جونيت شاكير حكمًا لمباراة ليفربول ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ الحكم التركي جونيت شاكير، إدارة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة إقامتها بعد غد الثلاثاء، على ملعب ”أنفيلد“.

وأسندت لجنة الحكام بـ ”يويفا“ المباراة لطاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم المعروف شاكير، ويعاونه كل من باهاتين دوران، وطارق أونجون، والحكم الرابع للمباراة البرتغالي الدولي آرثر ريبيرو سواريس دياز.

ويقود الألماني فيليكس زفاير غرفة تقنية الفيديو المساعدة للحكام ”VAR“ في ملعب ”أنفيلد“.

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول الأربعاء الماضي على ملعب ”كامب نو“ انتهى لصالح الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة إذا أراد التأهل إلى المباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.