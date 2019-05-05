زيدان يبعث رسالة حاسمة إلى بول بوغبا ومينو رايولا.. تعرف عليها

قالت تقارير صحفية بريطانية إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، بعث رسالة حاسمة إلى مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومدير أعماله مينو رايولا.

وأشارت صحيفة ”مترو“ البريطانية إلى أن زيدان أبلغ بوغبا ورايولا بضرورة حسم صفقة انتقال لاعب الوسط الفرنسي الدولي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن ريال مدريد لن ينتظر حسم موقف بوغبا طويلاً.

ويرغب زيدان في التعاقد مع بوغبا بداية من الموسم المقبل، ويضعه على رأس قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في ”ثورة ريال مدريد“، الذي عانى من ضياع البطولات محليًا وقاريًا هذا الموسم.

وإلى جانب بوغبا، يرغب زيدان في ضم 4 لاعبين آخرين هم البلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي تانغي ندومبلي، والدنماركي كريستيان إريكسين، بعد أن حسم النادي الملكي صفقة انتقال البرازيلي إدير ميليتاو، مدافع بورتو البرتغالي.

وكان مسؤولو مانشستر يونايتد قد أكدوا أن بوغبا ليس للبيع بنهاية الموسم الجاري، بينما يبدو إيد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للمانيو مترددًا في قبول عرض ريال مدريد، والتفريط في بوغبا.

وأشارت ”مترو“ إلى أنه في حالة رحيل بوغبا، فإن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، سيطالب إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبي وسط مميزين، لتعويض الفرنسي الدولي.

وشارك بوغبا هذا الموسم في 45 مباراة مع مانشستر يونايتد، وأحرز 16 هدفًا، وصنع 11 أخرى، علمًا بأن عقده مع النادي ينتهي في منتصف عام 2021.