شاهد محمد صلاح يسير بين جماهير نادي ليفربول بعد إصابته القوية في مباراة نيوكاسل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الدولي المصري محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يسير بشكل طبيعي على قدميه، ولا يظهر عليه أي آثار للإصابة القوية التي مني بها، مساء السبت.

وسقط صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل عند الدقيقة 70، وكان يبدو أنه متأثر بشدة بعد التدخل مع الحارس دوفراكا.

وظهر صلاح في فيديو بعد المباراة، وهو يسير على قدميه أثناء الخروج من ملعب سانت جيمس بارك، ليستقل حافلة ليفربول والعودة إلى المدينة.

Salah seems to be better than expected.

Via @sharkawy_370 pic.twitter.com/NPxdDT9VMp

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 5, 2019