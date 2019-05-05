وارنوك: مأساة إيميليانو سالا جعلتنا ننظر إلى هبوط كارديف سيتي بشكل مختلف

قال نيل وارنوك، مدرب كارديف سيتي، إن الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بات أمرًا تافهًا مقارنة بخسارة إيميليانو سالا بعد مقتله في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان وارنوك شاهدًا على هبوط ناديه يوم السبت بعد موسم شهد مقتل المهاجم الأرجنتيني سالا في حادث تحطم طائرة أثناء السفر إلى كارديف مطلع العام الجاري للانضمام إلى الفريق.

وقال وارنوك عقب الخسارة 3-2 أمام كريستال بالاس: ”هذا يجعلنا ننظر إلى الأمر بمنظور مختلف. نعم، هبطنا لكن الحياة أهم كثيرًا.

”لا يمكن التخطيط لشيء مثل ذلك ولم أكن أعتقد أنها ستؤثر على اللاعبين بهذه الطريقة.. كنت أعتقد أنه سيسجل 10 أو 15 هدفًا وكان هو اللاعب المطلوب بالنسبة لنا لكن لم يحدث ذلك“.

وهذه المرة الثالثة التي يهبط فيها المدرب البالغ عمره 70 عامًا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكن وُلد بعض لاعبي كارديف الحاليين عندما هبط وارنوك للمرة الأولى مع فريق نوتس كاونتي في 1992 كما هبط المدرب المخضرم مع شيفيلد يونايتد في 2007.

لكن وارنوك قال، إن هذا الهبوط يبدو مختلفًا وأكد أن جماهير كارديف تدرك جيدًا أن الفريق بذل قصارى جهده وقال: ”هم يعرفون أننا بذلنا أقصى جهد“.