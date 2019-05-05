كلوب بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل: القدر سيحسم مصير لقب الدوري الإنجليزي

قدم ليفربول ومانشستر سيتي مستويات مثيرة للإعجاب خلال المنافسة المتقاربة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأظهر الناديان أفضليتهما في النواحي الفنية والخططية والبدنية لكن المراحل الأخيرة أوضحت أيضًا الرغبة في الانتصار والروح القتالية.

وقاتل مانشستر سيتي حتى فاز بشق الأنفس 1-صفر على بيرنلي في الجولة الماضية، بينما كافح ليفربول ضد الظروف الصعبة وخرج بالانتصار على نيوكاسل يونايتد، يوم السبت.

وسجل البديل ديفوك أوريجي هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة الـ 86 بعدما أهدر ليفربول تقدمه مرتين ليخرج الفريق بالنقاط الثلاث ويواصل الضغط على مانشستر سيتي.

ولدى فريق يورغن كلوب 94 نقطة وبفارق نقطتين عن سيتي الذي يواجه ليستر سيتي يوم الاثنين قبل إقامة الجولة الأخيرة، يوم الأحد.

ولم يسبق أن اجتاز فريقان حاجز 90 نقطة في موسم واحد حقبة الدوري الممتاز.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب ليفربول على أرضه مع ولفرهامبتون واندرارز بينما يحل سيتي ضيفًا على برايتون آند هوف ألبيون.

وقال كلوب: ”شهدت المباراة صراعًا لكننا حققنا الفوز بحماسة وروح ورغبة، وهذا أمر رائع بكل تأكيد.

”يمكن أن نتحدث عن كرة القدم ويمكن أن نتحدث عن الروح القتالية والحماسة وإظهار الرغبة الحقيقية“.

وما زاد من صعوبة فوز ليفربول أنه جاء عقب الخسارة 3-صفر أمام برشلونة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ورغم ذلك لم يتأثر ليفربول بإرهاق خوض مباراة صعبة أمام بطل إسبانيا.

وشدد كلوب: ”كان الأمر رائعًا. أظهر نيوكاسل ذلك أيضًا وكان الأمر لا يصدق وكان منافسًا صعبًا. أعتقد أنه في موقفنا وفي ظل الظروف المحيطة ربما يكون قد توقع البعض أن نعاني من التوتر لم يحدث ذلك من اللاعبين. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة“.

وسيأمل كلوب بكل تأكيد أن ينجح مدرب سابق لليفربول هو بريندان رودجرز مدرب ليستر أن يوقف سلسلة انتصارات سيتي في استاد الاتحاد لكن المدرب الألماني سيتقبل الموقف النهائي للمنافسة.

وقال المدرب الألماني: ”تقبلت منذ فترة طويلة أننا نفعل كل شيء تقريبًا.. وأن الفريق يبذل قصارى جهده في الملعب، لذا فإن فوزنا أو عدم فوزنا باللقب يتوقف على القدر.

”فعلنا كل شيء ولا يمكن أن نفعل المزيد. هل كان يمكن الحصول على أكثر من 94 نقطة؟ لا أعتقد. ما أجمل هذا السباق!!“.