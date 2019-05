لوفرين يطمئن الجمهور على محمد صلاح بعد إصابته القوية في مباراة ليفربول ونيوكاسل

شدد لوفرين مدافع نادي ليفربول، أن المصري محمد صلاح زميله في الفريق بحالة جيدة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

لوفرين رد على أحد متابعيه عبر موقع إنستغرام للتواصل الإجتماعي، حيث شدد في رده على أن صلاح بحالة جيدة في الفترة الحالية.

وقال المدافع الكرواتي: ”صلاح بخير“، قبل أن يكمل رده ساخرًا: ”إنه فقط لا يتذكر من أنا“.

واختتم: ”لا تقلقوا، صلاح سيكون بخير، إنه عملاق“.

إلى ذلك، كشف زياد منصور، مراسل قنوات ”بي إن سبورتس“ عن تطورات حالة محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، بعد إصابته القوية في مباراة نيوكاسل.

وتعرض الدولي المصري لإغماء بعد اصطدامه مع مارتن دوبرافاكا، حارس مرمى المنافس، في الدقيقة 70 من أحداث اللقاء.

Dejan Lovren seemingly confirming to a fan on Instagram that Salah is okay. ???? #LFC pic.twitter.com/VvRPOobC1s

وخرج صلاح باكيًا من ملعب ”سانت جيمس بارك“ في الدقيقة 73، وقام المدرب يورغن كلوب باستبداله بزميله البلجيكي ديفوك أوريجي.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة القنوات القطرية، تصريحات لمراسلها والذي أكد أنه شاهد اللاعب يخرج من غرفة الملابس وهو يمشي بشكل طبيعي.

وكان المراسل بعد نهاية المباراة قد أكد أن الإصابة ليست قوية، بينما أكد ”كلوب“ أن اللاعب بخير وقد أكمل مشاهدة المباراة من غرفة اللاعبين.

Here is the injury that took Liverpool star Mohamed Salah out of the game. ⬇️

???? Prayers to Mohamed and his family… hopefully he has a quick recovery.#NEWLIV pic.twitter.com/KiLFJ9h1UG

— Sports Plug (@_SportsPlug) May 4, 2019