ماذا قال يورغن كلوب عن إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي؟

ماذا قال يورغن كلوب عن إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي؟

المصدر: فريق التحرير

علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على إصابة الدولي المصري محمد صلاح، هداف الريدز.

ليفربول فاز بثلاثية مقابل هدفين شهدت تسجيل صلاح هدف، قبل أن يخرج مصابًا في الدقيقة 74 وهو يبكي من خلال نقاله.

كلوب قال في تصريح نشرته شبكة ”BBC“ البريطانية: ”لا أعرف شيء الآن، سنرى ما سيحدث“.

وأكد: ”لقد شاهد ما تبقى من المباراة في غرفة خلع الملابس، لقد كان جيدًا“.

وكانت شبكة ”بي إن سبورتس“ أكدت بأن اللاعب لم يتم نقله للمستشفى.

وتعرض نجم فريق ليفربول الإنجليزي، السبت، لإصابة خلال لقاء فريقه أمام نيوكاسيل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 70 بعد أن سقط صلاح على أرض الملعب شبه فاقد للوعي بعد اصطدام قوي مع مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسيل يونايتد.

ولم يتمكن صلاح من مواصلة اللعب وخرج برفقة الطاقم الطبي محمولًا مع مسئولي الإسعاف المتخصصين في أرضية الملعب.

ولم يتم تحديد بعد إصابة المصري الدولي الذي من المتوقع خضوعه لعدد من الفحوصات.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنيوكاسيل ليواصل الريدز مشوار المنافسة على اللقب.

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