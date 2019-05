ماذا قال يورغن كلوب عن إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي؟

علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على إصابة الدولي المصري محمد صلاح، هداف الريدز.

ليفربول فاز بثلاثية مقابل هدفين شهدت تسجيل صلاح هدف، قبل أن يخرج مصابًا في الدقيقة 74 وهو يبكي من خلال نقاله.

كلوب قال في تصريح نشرته شبكة ”BBC“ البريطانية: ”لا أعرف شيء الآن، سنرى ما سيحدث“.

وأكد: ”لقد شاهد ما تبقى من المباراة في غرفة خلع الملابس، لقد كان جيدًا“.

Jurgen Klopp spoke to @beINSPORTS after Liverpool's dramatic 3-2 win at Newcastle and also provided a reassuring update on @MoSalah ???? #beINPL #NEWLIV pic.twitter.com/YMtEAE1iNL

"Jurgen describe that match in one word?"

وكانت شبكة ”بي إن سبورتس“ أكدت بأن اللاعب لم يتم نقله للمستشفى.

وتعرض نجم فريق ليفربول الإنجليزي، السبت، لإصابة خلال لقاء فريقه أمام نيوكاسيل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"Of course we have to wait. He got a proper knock, obviously, in that situation."

Klopp on Mo Salah, after our number 11 was stretchered off midway through the second half tonight. #NEWLIV

— Liverpool FC (@LFC) May 4, 2019