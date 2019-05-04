مباراة ليفربول ضد نيوكاسل.. أخبار سارة عن إصابة محمد صلاح وسبب بكائه‎

زفت قناة beIN SPORTS أنباء سارة لجمهور الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته القوية، في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، مساء السبت.

وأوضحت القناة أن بكاء صلاح كان مجرد حزن لتعادل فريقه. اللاعب بخير ويتواجد في غرفة تغيير الملابس ولم يتم نقله إلى المستشفى.

وتعرض الدولي المصري، لإصابة قوية خلال مباراة نيوكاسل، مساء اليوم السبت، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر صلاح، أرضية الملعب في الدقيقة 72، باكيًا، حيث لم يستطع إكمال المباراة ودخل ديفوك أوريجي بدلًا منه.

وأصيب صلاح، خلال كرة مشتركة مع حارس نيوكاسل، دوبرفكا.

لحظة اصابة محمد صلاح ???????? سلامات لفخر العرب ???? #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/a3aajPgjXZ — أهداف اليوم HD (@HD06239337) May 4, 2019

وخرج صلاح من الملعب وسط تشجيع جماهير نيوكاسل وليفربول، الذين تعاطفوا معه بشكل كبير.

وسجل صلاح، هدفًا في شباك نيوكاسل، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي يتعرض لها محمد صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي أمام ريال مدريد.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي ستنطلق في 21 من شهر يونيو المقبل.

وأكدت جماهير ليفربول، في تغريدات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن موسم ليفربول انتهى، بعد أن تأكد غياب الغيني نابي كايتا، والبرازيلي فيرمينو، وكذلك محمد صلاح، على ما يبدو، عن مباراتي برشلونة وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال أحد مشجعي ليفربول: ”كايتا وفيرمينو ومحمد صلاح في أسبوع واحد، إنها النهاية“.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنيوكاسيل ليواصل الريدز مشوار المنافسة على اللقب.