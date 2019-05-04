ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على نيوكاسل يونايتد (صورة)

حقق نادي ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب نيوكاسل بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

المصري محمد صلاح نجح في تسجيل هدف لليفربول خلال اللقاء، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في الرأس مع حلول الدقيقة 70، ليخرج من الملعب محمولًا ويدخل أوريجي بدلًا منه.

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 94 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه ليستر سيتي يوم الإثنين المقبل.

وستظل المنافسة بين ليفربول وسيتي مستمرة حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي تشهد مواجهة ليفربول على أرضه وولفرهامبتون، بينما يخرج سيتي لملاقاة برايتون.