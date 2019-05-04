محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية ويخرج محمولًا على نقالة في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (فيديو)

تعرض الدولي المصري محمد صلاح لإصابة قوية في رأسه خلال مباراة لفربول ضد نيوكاسل يونايتد، ليخرج على نقالة.

وغادر صلاح، أرضية الملعب في الدقيقة 72، باكيًا، حيث لم يستطع إكمال المباراة ودخل ديفوك أوريجي بدلًا عنه.

وأصيب صلاح، خلال كرة مشتركة مع حارس نيوكاسل، دوبرفكا.

وخرج صلاح من الملعب وسط تشجيع جماهير نيوكاسل وليفربول، الذين تعاطفوا معه بشكل كبير.

وسجل النجم المصري هدفًا في مرمى نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جماهير نيوكاسل تصفق لمحمد صلاح بعد اصابته ليفربول – نيوكاسل pic.twitter.com/NUWGn2kaoP — nawaf (@nawaffhc_f) May 4, 2019

وبهذا الهدف يكون صلاح قد رفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي بالبريميرليج إلى 22 هدفًا، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن زميله ساديو ماني وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ووفقًا لإحصائيات شبكة ”أوبتا“، فإن هذا هو الهدف رقم 100 لصلاح في الدوريات الأوروبية.

لحظة اصابة محمد صلاح ???????? سلامات لفخر العرب ???? #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/a3aajPgjXZ — أهداف اليوم HD (@HD06239337) May 4, 2019

وجاءت أهداف الدولي المصري على النحو التالي: 56 في الدوري الإنجليزي الممتاز، 35 في الدوري الإيطالي، و9 في دوري السوبر السويسري.

من ناحية أخرى، أشارت شبكة ”سكاي سبورتس“ إلى أن هذا الهدف هو الرابع فقط لصلاح بقدمه اليمنى.