كارديف سيتي ثالث الهابطين من الدوري الإنجليزي

أكمل فريق كارديف سيتي، يوم السبت، ثلاثي الفرق الهابطة للدرجة الأولى الإنجليزية (تشامبيون شيب) لينضم للثنائي فولهام وهيديرسفيلد تاون في توديع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر كارديف سيتي من ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية كريستال بالاس، ويلفريد زاها والبلجيكي ميشي باتشواي وأندروس تاونسيند في الدقائق 28 و39 و70 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدفا كارديف سيتي عن طريق مارتن كيلي لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه وبوبي ريد في الدقيقتين 31 و90 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى كريستال بالاس للمركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر وهبط رسميًا.

ويتصدر المسابقة فريق مانشستر سيتي برصيد 92 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.