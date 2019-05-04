أهداف مباراة نيوكاسل وليفربول.. 2-2 (فيديو)

سجل فان دايك الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره نيوكاسل يونايتد، في المبارة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بملعب ”سانت جيمس بارك“، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل 0 – 1 ليفربول ، هدف ليفربول الاول ، فان دايك HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/NfyX2qqDMJ — اهداف HD (@IEi0vrdzjvPQnwX) May 4, 2019

وفي الدقيقة 20 يتعادل أتسو لنيوكاسل.

وسجل صلاح الثاني للريدز في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 54 يتعادل لنيوكاسل خوسيه سولومون روندون.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب ”كامب نو“، في ”ذهاب“ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 13 برصيد 42 نقطة.

في حين يسعى نيوكاسل يونايتد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح ”هدفين“ وساديو ماني مثلهما في فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود لاعبه الغيني نابي كيتا الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته بمباراة برشلونة بدوري الأبطال وتأكد غيابه مدة لا تقل عن شهرين.