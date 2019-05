هبوط نوتس كاونتي أقدم ناد في العالم من دوري المحترفين الإنجليزي

هبط نوتس كاونتي – أقدم ناد لكرة القدم في العالم – من دوري المحترفين الإنجليزي لأول مرة عقب خسارته 3-1 خارج ملعبه أمام سويندون تاون، اليوم السبت، وهي نتيجة أكدت هبوطه من الدرجة الرابعة.

وكان كاونتي، الذي تأسس في 1862، بحاجة للفوز على سويندون وخسارة ماكلسفيلد تاون على أرضه أمام كمبريدج يونايتد ليضمن الاستمرار في دوري المحترفين.

We can't thank you enough. pic.twitter.com/s7wLp2Pkjz

— Notts County FC (@Official_NCFC) May 4, 2019