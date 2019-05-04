هبوط نوتس كاونتي أقدم ناد في العالم من دوري المحترفين الإنجليزي

هبط نوتس كاونتي – أقدم ناد لكرة القدم في العالم – من دوري المحترفين الإنجليزي لأول مرة عقب خسارته 3-1 خارج ملعبه أمام سويندون تاون، اليوم السبت، وهي نتيجة أكدت هبوطه من الدرجة الرابعة.

وكان كاونتي، الذي تأسس في 1862، بحاجة للفوز على سويندون وخسارة ماكلسفيلد تاون على أرضه أمام كمبريدج يونايتد ليضمن الاستمرار في دوري المحترفين.

We can't thank you enough. pic.twitter.com/s7wLp2Pkjz — Notts County FC (@Official_NCFC) May 4, 2019

وفي وقت ما بدا أن كاونتي سيفلت من الهبوط بعدما تقدم على سويندون بينما كان ماكلسفيلد متأخرًا أمام كمبريدج بعد 65 دقيقة.

لكن بعد لحظات من هدف التعادل الذي سجله ماكلسفيلد، استقبل كاونتي هدفين ليتأكد هبوطه إلى الدرجة الخامسة في كرة القدم الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.