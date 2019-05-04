نادي برشلونة يرد على احتمالات التعاقد مع محمد صلاح وبوغبا وهازارد

قال جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني إن الجميع في النادي يُحب بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ردًا على ارتباط اسم بوغبا بالانتقال إلى نادي برشلونة.

وقال ميستري في تصريحات صحفية: ”بوغبا، لكن ليس كل لاعب نحبه يأتي إلى برشلونة، لا يمكنك التشكيك في جودته.

”وتابع: ”لكن يمكنك قول الشيء نفسه عن محمد صلاح أو هازارد“.

إلى ذلك، قالت صحيفة تيلغراف إن نادي برشلونة الإسباني أتم عملية التوقيع مع لودوفيت ريس لاعب نادي غرونيغين الهولندي مقابل ثمانية ملايين يورو.

ويبلغ ريس 18 عامًا، ولعب 27 مُباراة هذا الموسم في الدوري الهولندي.

وسبق أن أكد هانز نيلاند المدير التنفيذي لنادي غرونينغين الهولندي أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع لاعبه لودوفيت ريس.