مباراة توتنهام وبورنموث.. بطاقتان حمراوان في أقل من 3 دقائق وأسرع طرد للاعب بديل (فيديو)

شهدت مباراة توتنهام مع مضيفه بورنموث طرد لاعبين من توتنهام في أقل من 3 دقائق، وتسجيل أسرع حالة طرد للاعب بديل منذ طرد ستيفن جيرارد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطرد الحكم كرغ باوسون اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 43، قبل أن يطرد البديل خوان فويث بعد خطأ على جاك سيمبسون في الدقيقة 48، حيث شارك فويت في بداية الشوط الثاني بدلًا من إريك داير.

وأصبح خوان فويث صاحب أسرع طرد في الدوري الإنجليزي الممتاز (بعد دقيقتين و13 ثانية من مشاركته كبديل)، منذ طرد ستيفن جيرارد في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في مارس 2015 (38 ثانية).

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 82، وحال فوز توتنهام اليوم فإنه سيضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويملك توتنهام 70 نقطة من 36 مباراة ويحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد توتنهام لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز رفاق حكيم زياش 1/0 في مباراة الذهاب.

