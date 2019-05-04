كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب ”سانت جيمس بارك“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين نيوكاسل وضيفه ليفربول في أقوى مواجهات الجولة 37 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتبدو المواجهة مهمة وحاسمة في مشوار ليفربول من أجل تحقيق الفوز على حساب نيوكاسل، أملًا في استمرار المنافسة على لقب البريمييرليج.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:45 مساء اليوم السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”سانت جيمس بارك“ بصافرة الحكم أندريه مارينر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وأحرز الريدز 84 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة، وأحرز 36 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

وفاز ليفربول في آخر لقاءين على نيوكاسل برباعية دون رد وقبلها بثنائية نظيفة، ولكن الريدز لم يعرف طعم الفوز على نيوكاسل في عقر داره في آخر 4 مباريات، منذ الفوز الساحق بسداسية نظيفة يوم 27 أبريل 2013.

أسلحة بينيتز

يحشد المدرب الإسباني رافايل بينيتز المدير الفني لفريق نيوكاسل أسلحته من أجل تحقيق الفوز على ليفربول، وهو ما أعلنه المدرب في المؤتمر الصحفي مؤكدًا أنه يتطلع لنتيجة طيبة أمام الريدز.

ويعاني نيوكاسل غياب 3 لاعبين، هم الصاعد سيان لونجستاف والمدافع الفرنسي فلوريان ليجون والباراجواياني ميجيل ألميرون، ويعتمد بينيتز على طريقة دفاعية 3-4-2-1 بوجود الحارس مارتن دوبرافكا وأمامه ثلاثي الدفاع جمال لاسيليس وبول دوميت وفابيان شار.

ويلعب نيوكاسل بثنائي الارتكاز جونجو شيلفي وإسحاق هايدن مع الظهيرين مات ريتشي وخافيير مانكويلو وأمامهما الجناحان روبرت كينيدي وإيوزي بيريز هداف الفريق برصيد 12 هدفًا مع المهاجم سالمون روندون.

كلوب والمعادلة الصعبة

يحتاج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لتحقيق المعادلة الصعبة من أجل حسم الفوز على نيوكاسل والاستمرار في المنافسة، بعد أيام قليلة من الخسارة أمام برشلونة الإسباني بثلاثية دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن ليفربول آدم لالانا ونابي كيتا للإصابة، ويعتمد كلوب على تشكيلته الثابتة بوجود مثلث الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، مع ثلاثي الوسط فابينهو وجورجينهو فاينالدوم وجوردان هندرسون، مع رباعي الدفاع جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وترينت أرنولد وأندري روبرتسون مع الحارس أليسون باكير.

وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ ”إرم نيوز“، إن ليفربول في مهمة صعبة بالفعل؛ لأنه يعاني من الأزمات، موضحًا أن نيوكاسل فريق قوي على ملعبه ويملك أسلحة لتحقيق الفوز.

وأوضح أن ليفربول مطالب بالحسم المبكر من أجل الابتعاد عن الضغوط التي تهدد الفريق في المباراة.