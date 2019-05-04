مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي: بريندان رودجرز مندهش من رغبة رحيم سترلينغ

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إنه اندهش من رغبة رحيم سترلينغ في أن يصبح من أفضل لاعبي العالم، وذلك قبل مواجهة مهاجم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الإثنين.

ومنح رودجرز الفرصة لسترلينغ لخوض مباراته الأولى مع ليفربول عندما كان يبلغ 17 عامًا، قبل انتقال مهاجم إنجلترا إلى مانشستر سيتي في 2015 وتطور حتى صار من لاعبي الصفوة.

وأبلغ رودجرز الصحفيين: ”أحببت رحيم لأنه كان شابًا واعدًا ويدرك ما يريد فعله“.

وأضاف: ”سألت لاعبين صغار السن عمّا يطمحون إليه وأخبرني رحيم بأنه يريد أن يكون من بين أفضل لاعبي العالم. كان يبلغ 17 عامًا وهذا أمر فريد من نوعه؛ لأن اللاعبين البريطانيين لا يملكون هذا الطموح عادة“.

وتابع: ”انطلق بشكل رائع مع ليفربول وتقدم في مسيرته ووصل إلى مستوى يؤهله ليكون ضمن أفضل لاعبي العالم“.

وواصل سترلينغ التطور مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا وسجل 17 هدفًا في 32 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليساهم في احتلال فريقه الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

وبفضل هذا التألق نال سترلينغ جائزة لاعب العام من رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا بجانب جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين.

وواصل رودجرز: ”لم يقترب حتى الآن من قمة إمكاناته ولا يزال يبلغ 24 عامًا وسيكتسب المزيد من الخبرات وهذا سيساعده على التحسن“.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، يوم الإثنين، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.