تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل قد يشهد مفاجأة كبيرة

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن تشكيلة نادي ليفربول لمواجهة نيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تشهد مفاجأة كبيرة.

وبحسب دومينيك كينغ، صحفي دايلي ميل، فإن يورغن كلوب مدرب ليفربول يدرس الدفع بتشامبرلين في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة التي غيبته عن الملاعب 13 شهرًا.

وعاد تشامبرلين لتدريبات ليفربول خلال الفترة الأخيرة بعد شفائه من الإصابة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه مقتنع بأن فريقه يمكنه تجاوز الهزيمة 3-صفر من برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتركيز في الفوز على مستضيفه نيوكاسل يونايتد، في ظل الصراع المثير على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفصل ليفربول نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل آخر مباراتين هذا الموسم. ويرى المدرب الألماني أنه لا يحتاج لرفع معنويات لاعبيه بعد الخسارة في إسبانيا في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال.

وأبلغ كلوب مؤتمرًا صحفيًا أمس الجمعة: ”لم نكن بحاجة لتجميع اللاعبين في برشلونة واحتضانهم. الأمر داخلي. إذا أردت الفوز في كرة القدم يجب أن تتقبل الهزيمة وأنا احتفظ بمشاعر إيجابية أكبر من السلبية بعد المباراة لأننا لعبنا بشكل جيد“.

ولم يبدِ كلوب قلقًا بشأن معاناة لاعبيه من الإرهاق.

وتابع: ”الفتية متحفزون بشكل تام. نحن في سباق ولا يمكن الشعور بالتعب بل بالطموح، وكل ما يمكننا فعله الآن هو الفوز على نيوكاسل وهذا أمر بالغ الصعوبة ولا ننشغل بما تفعله بقية الفرق يوم الإثنين“، في إشارة لمواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه ليستر سيتي“.

وأضاف: ”قدمنا عروضًا رائعة في الأسابيع الأخيرة والآن نحتاج للاستمرار على نفس النهج“.

وسيفتقد ليفربول لاعب الوسط نابي كيتا الذي سيغيب لشهرين بسبب إصابة أعلى الفخذ في كامب نو.

وعاد لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى تدريبات ليفربول بشكل كامل بعد التعافي من إصابة تسببت في غيابه لمدة عام، وشارك كبديل في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الأسبوع الماضي.

غير أن كلوب رفض تأكيد إن كان أوكسليد-تشامبرلين سيشارك أساسيًا أمام نيوكاسل.

وقال المدرب الألماني: ”سنرى. سيكون ضمن التشكيلة بالتأكيد وسنقرر إن كان سيشارك أساسيًا أم لا“.

وردًا على احتمال خوض مباراة فاصلة لحسم لقب الدوري إذا تساوى ليفربول ومانشستر سيتي في النقاط وفارق الأهداف وفي رصيد الأهداف المسجلة أيضًا، قال كلوب: ”لم أفكر في هذا الاحتمال لكي أكون صادقًا. سيكون أمرًا جيدًا لكنني لا أرجح حدوث ذلك.

”متى ستقام تلك المباراة؟ في الفترة بين آخر مباراة في الموسم ونهائي كأس الاتحاد أم بعد ذلك؟ ستكون مباراة تتويج مرتقبة“.

وسيواجه ليفربول منافسه برشلونة على ملعب أنفيلد في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل، ثم يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في ختام مشواره بالدوري في 12 مايو/ أيار الجاري.