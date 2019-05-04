ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال على رادار برشلونة

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية ضمن موادها لليوم السبت أن برشلونة يضع الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزي ضمن الخيارات التي يراقبها للتعاقد مع بديل للأوروغوياني لويس سواريز.

وحاول برشلونة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت، والذي كان الخيار الأول للفريق، لكن دخول ريال مدريد على الخط حوّل وجهة المهاجم الصربي نحو مدريد.

واختير لاكازيت أفضل لاعب في آرسنال خلال الموسم الحالي حيث سجل 18 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة ويشكل ثنائيًا قويًا رفقة الغابوني بيير أوباميانغ الهداف الأول للفريق.

ومنذ انتقاله لآرسنال صيف 2017 قادمًا من أولمبيك ليون ساهم لاكازيت في 50 هدفًا سجل خلالها 35 هدفًا.

ويبحث برشلونة عن مهاجم في سوق الانتقالات الصيفية ليكون بديلًا للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، لكن التعاقد مع المهاجم الفرنسي لن يكون سهلًا في ظل تألقه مع آرسنال الذي يعتبره أحد العناصر المهمة في الفريق ولا ينوي التخلي عنه.