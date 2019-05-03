يورغن كلوب يعلن غياب نابي كيتا عن كأس الأمم الأفريقية

‬سيغيب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول عن الملاعب لنحو شهرين بسبب إصابة أعلى الفخذ، ما يعني أنه لن يلحق بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر على الأرجح.

وتعرض لاعب منتخب غينيا للإصابة خلال خسارة ليفربول 0/3 أمام برشلونة يوم الأربعاء.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول: ”لم يكن محظوظًا حقًا، إنه نبأ سيئ. أُصيب بتمزق كبير في الفخذ“.

وأضاف: ”سيغيب عن اللعب لمدة شهرين على الأقل، إنها أنباء سيئة لنا ولغينيا ولكأس الأمم الأفريقية، ليس خبرًا جيدًا“.

ويحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد غدًا السبت في ظل ملاحقة مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة مع تبقي مباراتين.

وانضم كيتا إلى ليفربول قادمًا من لايبزيغ الألماني الصيف الماضي، وشارك مع الريدز في 33 مباراة الموسم الحالي، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفًا.