ماذا قال أوناي إيمري ومارسيلينو بعد فوز آرسنال على فالنسيا في الدوري الأوروبي

ربما فاز آرسنال 3/1 على فالنسيا في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي، أمس الخميس، لكن مدربي الفريقين يؤمنان أن المواجهة ما زالت لم تحسم بعد.

ومنحت ثنائية ألكسندر لاكازيت بالإضافة إلى هدف بيير-إيمريك أوباميانغ المتأخر، الفوز لصاحب الأرض بعدما افتتح مختار دياكابي التسجيل مبكرًا للفريق الإسباني.

لكن أوناي إيمري مدرب آرسنال كان حذرًا بشأن فرص فريقه في بلوغ النهائي، في باكو، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين: ”إنها نتيجة جيدة لكن مباراة الإياب ستكون صعبة جدًا وربما مختلفة. أعتقد أن الفرص متساوية. المنافس سيشعر بقوته بدعم جماهيره“.

وبدا مارسيلينو مدرب فالنسيا متفقًا مع ما قاله نظيره.

وقال: ”لا أعتقد أن أي مشجع لفالنسيا سيفكر أن (آرسنال) كان أقوى منّا. نحن متحمسون ومتفائلون. لو حصلنا على دعم جماهيرنا وقمنا بالأشياء الصحيحة فسنستطيع الفوز الأسبوع المقبل“.

وقدّم آرسنال أداءً سيئًا هذا الموسم خارج ملعبه واهتزت شباكه 10 مرات في آخر 4 مباريات بجميع المسابقات.

ويبدو أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي هو الطريق الأضمن للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يبتعد حاليًا عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إيمري إلى أنه يتطلع للعودة إلى ميستايا بعدما قاد فالنسيا إلى المركز الثالث في الدوري خلف برشلونة وريال مدريد 3 مرات متتالية من 2010 وحتى 2012.

قال: ”أريد الاستمتاع باللعب هناك مع لاعبي فريقي وجماهيرنا. الأجواء ستكون صعبة“.

وأضاف: ”سنستعد للمباراة بالتفكير في الفوز والتسجيل والاستفادة من هجماتنا، لكن الأمر يعتمد على الكثير“.

وبدا أن مارسيلينو يشعر أن نتيجة مباراة، أمس الخميس، جاءت مجاملة لآرسنال.

وأضاف: ”لا أعتقد أن آرسنال توقع هذه النتيجة، لكن المباراة استمرت حتى الثانية الأخيرة“.

وأردف: ”(آرسنال) يملك مهاجمين جيدين. لا أعلم كم سعرهما، لكن لو ارتكبت أقل خطأ على هذا المستوى فهما سيستغلان ذلك“.

لكن المدرب الإسباني شدد على أن آمال فريقه ما زالت قائمة.

وقال: ”الهدف الثالث كان مفاجئًا ويجعل الأمور صعبة علينا. لكن هذا لن يؤثر في تفكيرنا في أننا نستطيع تحقيق الفوز وبلوغ النهائي“.