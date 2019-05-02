مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي.. هل يقدم بريندان رودجرز خدمة العمر لنادي ليفربول؟

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، إنه لا يحتاج إلى أي دوافع إضافية لمساعدة ناديه السابق ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه مانشستر سيتي، يوم الإثنين.

وسيكون بوسع ليفربول استعادة القمة إذا فاز على نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، لكنه سيصبح في موقف قوي لإحراز اللقب في 12 مايو لو نجح فريق رودجرز في انتزاع التعادل أو الفوز في استاد الاتحاد.

لكن تركيز رودجرز، الذي كان قريبًا بشدة من لقب الدوري مع ليفربول موسم 2013/2014 قبل أن يفقد هذه الفرصة، ينصب فقط على منصبه الحالي في ليستر.

وقال رودجرز في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ”أنا أعمل في ليستر سيتي. تركيزي ينصب على ليستر سيتي. لا توجد مقارنات“.

وأضاف: ”كل تفكيري ينصب على ليستر سيتي وأن أفعل المطلوب لتحقيق نتيجة جيدة“.

ويأمل ليستر سيتي، الذي فاز 3/0 على آرسنال في الجولة الماضية، في المنافسة على مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويتأخر بـ3 نقاط عن وولفرهامبتون سابع الترتيب.

موعد المباراة والقوات الناقلة:

تقام مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، يوم الإثنين، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.